Empresa identificada por efectuar despejos ilegais em Machico

A Polícia Florestal identificou uma empresa que se encontrava a realizar despejos ilegais no concelho de Machico. Em causa estão resíduos provenientes de construção, que estavam a ser depositados no sítio do Marco, na freguesia de Machico.

“Esta prática é considerada uma contra-ordenação ambiental muito grave por infracção ao regime de operações de gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou derrocadas”, refere nota da secretaria do Ambiente.

Assim, o expediente contra-ordenacional segue agora os trâmites processuais.