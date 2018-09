Embate entre dois carros provoca ferimentos em jovem condutora

Com algumas escoriações e dores no tórax, devido ao cinto de segurança, uma jovem condutora, envolvida numa colisão na zona do Porto Novo, foi esta manhã transportada às urgências hospitalares pelos Bombeiros Municipais de Santa Cruz.

O acidente ocorrido por volta das 9 horas, na via-rápida, no sentido Caniçal – Ribeira Brava, envolveu duas viaturas ligeiras, tendo a condutora de um dos carros, uma mulher de 23 anos, sido a única vítima do embate.

Os bombeiros santa-cruzenses estiveram no local com uma ambulância.