Embate de carro provoca congestionamento do trânsito na Fundoa

Por volta das 9 horas desta manhã de segunda-feira, um veículo ligeiro de passageiros terá sofrido um embate contra o muro da estrada que liga São Roque à Fundoa, no Funchal. O acidente está a provocar o congestionamento da via.

De acordo com uma fonte no local, o carro encontrava-se bastante danificado, embora não se conseguisse perceber se haveria outro veículo envolvido no acidente.

O automóvel encontrava-se parado na via pública, sendo que no local encontravam-se quatro agentes da polícia.

Aparentemente não há feridos a registar.