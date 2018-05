Uma embarcação foi, ao final da tarde de ontem, rebocada pelo SANAS Madeira, na sequência de um problema ao nível do motor. A traineira, de 12 metros, encontrava-se a navegar na zona do Porto Moniz quando o tripulante deu o alerta à Capitania do Porto do Funchal, por volta das 19h30.

Uma embarcação salva-vidas do SANAS foi empenhada para o local, tendo rebocado a embarcação para porto seguro.

O tripulante não precisou de assistência médica.