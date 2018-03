Duas mulheres foram hoje vítimas de queda, num navio de cruzeiro atracado no Molhe da Pontinha. Uma apresentava suspeita de fractura na zona pélvica e a outra suspeita de fractura num braço. Ambas foram socorridas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que as transportaram para uma clínica.

Além destas a mesma corporação de bombeiros foi chamada para acudir uma outra mulher que caiu numa escadaria na Rua Cooperativa Agrícola e que tinha suspeita de fractura do fémur.