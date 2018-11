Duas mulheres atingidas por derrocada no Curral das Freiras

Duas mulheres, com idades compreendidas entre os 50 e os 60 anos, foram esta tarde atingidas por uma derrocada que caiu no Curral das Freiras. Uma das vítimas queixava-se de dores nas costas e a outra de dores nas pernas. Ambas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e transportadas de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo foi possível apurar, as mulheres apresentam ferimentos ligeiros porque foram atingidas pelas pedras “de raspão”.