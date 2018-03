Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se esta manhã ao Caminho do Palheiro Ferreiro para sinalizar uma derrocada que caiu na via. Posteriormente, foram chamados ao Caminho do Lazareto para proceder à limpeza da estrada, devido a uma outra derrocada. O Serviço Municipal de Protecção Civil esteve no local a avaliar as condições de segurança do talude.