Dois passageiros resgatados de cruzeiro a nordeste do Porto Santo

Dois britânicos foram retirados do navio ‘Columbus’, que navegava a 53 milhas (85 quilómetros) a nordeste do Porto Santo, durante esta noite. Uma mulher de 73 anos e um homem de 82 anos apresentavam um quadro clínico que motivou uma evacuação por via aérea.

O helicóptero EH-101, que se encontrava na ilha dourada, foi enviado para o local, pelas 20h43, transportando uma equipa da EMIR.

Os dois passageiros chegaram ao Aeroporto da Madeira pelas 00h54, sendo que uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz e uma dos Bombeiros Municipais de Machico realizam o transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

De recordar que, esta noite, foram três os turistas em cruzeiros que foram alvo de evacuações médicas. Tal como o DIÁRIO já noticiou, também um passageiro do navio ‘Astor’, precisou de auxílio médico e foi transferido para a Madeira, quando navegava ao largo do Funchal.