Dois mortos em colisão entre dois pesados em Ourique

Duas pessoas morreram num acidente que ocorreu esta madrugada no IC1, em Ourique (Beja), obrigando ao corte total do trânsito naquela via, que ainda se mantinha às 8 horas, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte, o acidente, que envolveu dois veículos pesados, ocorreu cerca das 2 horas junto ao cruzamento de Montenegro, em Ourique, distrito de Beja.

Pelas 8 horas, segundo a mesma fonte, ainda se mantinha o corte total de trânsito no IC1, o itinerário complementar do litoral que liga Portugal de Norte a Sul.

De acordo com a informação disponível pelas 8 horas no ‘site’ da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC), no local do acidente estiveram 12 operacionais dos bombeiros e GNR, apoiados por sete veículos.