Dois feridos graves em semana com 59 acidentes

Sem mortos mas com dois feridos graves. Terminou assim a semana de 11 a 17 de Maio nas estradas da Madeira. O balanço é da Polícia de Segurança Pública e dá conta ainda da existência de 59 acidentes, de onde resultaram outros 24 feridos ligeiros.

A maior parte dos acidentes foi registada no Funchal, com 28 ocorrências - 13 feridos ligeiros e um grave como consequência -, e a larga maioria foram colisões, com 38 casos. Há ainda a registar 12 despistes e sete atropelamentos e dois acidentes classificados na categoria ‘Outros’.

A restante distribuição dos acidentes entre a passada sexta-feira e ontem foi a seguinte: Santa Cruz com oito ocorrências; Câmara de Lobos com seis; quatro acidentes na Ribeira Brava; três em Machico, Ponta do Sol e Calheta; dois em São Vicente; e um no Porto Santo e no Porto Moniz. De referir que Santana foi o único concelho sem qualquer registo.