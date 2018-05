Dois estabelecimentos assaltados na ‘noite do trabalhador’ no Funchal

Pelo menos dois estabelecimentos comerciais da baixa do Funchal foram assaltados no feriado de 1 de Maio, Dia do Trabalhador, tendo os ladrões furtado garrafas de bebidas alcoólicas, vários volumes de tabaco e dinheiro do fundo de caixa.

Os lesados já formalizaram queixa-crime contra terceiros tendo a PSP accionado a equipa da Unidade de Polícia Técnica que esteve a recolher elementos para a investigação dos dois crimes provocados por meio de arrombamento durante a noite.

