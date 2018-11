Dois alunos sofrem ataques epilépticos no Funchal

Dois casos distintos, em escolas diferentes, motivaram a intervenção dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

No primeiro caso, na Avenida do Colégio Militar, na Nazaré, um aluno de 10 anos sofreu um queda, que acabou por resultar num ataque epiléptico. Uma ambulância esteve no local e transportou a vítima para o hospital.

Mais tarde, desta feita na Rua da Levada do Cavalo, uma rapariga de 16 anos sofreu um ataque epiléptico, que lhe provocou uma queda. A jovem apresentava escoriações na mão e na face, pelo que foi socorrida e transportada ao hospital.