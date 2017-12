Diversos casos mancham dia de festa

No dia de Natal um despiste fez um morto na Madeira. Noo ãã foi o único caso nestas horas que deviam ser de festa. Eis os casos mais sonantes das últimas 24 ho.s

. Um incêndio nas águas furtadas de uma casa em Quiaios, Figueira da Foz, deixou hoje seis pessoas desalojadas, informou o comandante dos bombeiros municipais daquele concelho do distrito de Coimbra. O incêndio ocorreu cerca das 10h, nas águas furtadas da moradia, tendo obrigado ao realojamento da família, composta por um casal, um idoso acamado e três menores.

. Um homem de 55 anos morreu hoje em Torres Novas na sequência de um atropelamento seguido de fuga do condutor.

. O corpo de um indivíduo com cerca de 40 anos foi encontrado, esta segunda-feira à tarde, junto à Ribeira da Raposeira, freguesia de Banho e Carvalhosa, Marco de Canaveses.

. Um ferido ligeiro é o balanço de uma explosão, hoje de manhã, numa viatura com material pirotécnico em Espinheiros, Alcanena, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

. Um incêndio destruiu na tarde de domingo uma unidade de turismo rural no concelho do Alandroal, no distrito de Évora, onde 55 pessoas tiveram de ser retiradas pelas autoridades.

. Um homem com 53 anos foi ontem encontrado sem vida na Avenida de Paiva Couceiro, a cerca de 100 metros da Ponte de D. Maria Pia, no Porto.

. Um incêndio numa habitação na Rua do Bonfim, no Porto, deixou no domingo duas pessoas desalojadas, sem causar feridos.

. A Força Aérea anunciou hoje que realizou o transporte médico de duas crianças na véspera de Natal, da ilha Terceira, no arquipélago dos Açores, para Lisboa, devido à necessidade de “cuidados médicos urgentes e especializados”. Em comunicado, a Força Aérea apenas precisou tratar-se de crianças de 3 e 13 meses e que foi utilizada uma aeronave Falcon 50.