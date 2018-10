Discussão em bar do Funchal acaba à facada

Uma discussão ocorrida ontem num bar localizado nas imediações da Quinta Falcão, em Santo António, acabou à facada. Pelo menos dois homens terão sido agredidos com uma arma branca e tiveram de receber tratamento hospitalar.

Segundo a filha de uma das vítimas, que pediu anonimato, a discussão aconteceu por volta das 20 horas e envolveu três indivíduos.

Começou com uma troca de palavras azedas mas passados alguns minutos um dos indivíduos muniu-se de uma faca e agrediu um homem que estava sentado no balcão, provocando-lhe um corte no sobrolho, na mão, no braço e nas costas, contou. Disse ainda que o seu pai, um homem de 60 anos, que estava também a entrar neste bar para comprar tabaco foi atingido com a faca numa mão e caiu ao solo, acabando também por sofrer um golpe nas costas.

Ambos foram transportados para o hospital, onde foram suturados.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.