Dia azarado para motociclistas

Esta segunda-feira foi particularmente acidentada para motociclistas, já que a meio da tarde registou-se um outro acidente com veículo ‘duas rodas’, o terceiro do dia, desta feita na zona dos Piornais, em São Martinho. Um homem de 35 anos, por razões desconhecidas, despistou-se na via pública, tendo sofrido algumas escoriações. Apesar de ser considerado ferido leve, foi assistido e transportado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal às urgências hospitalares. Foi por volta das 16 horas que soou o pedido de socorro no quartel. De imediato uma AMS deixava as instalações a caminho do local do acidente.