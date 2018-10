Despistou-se, bateu com a cabeça no pára-brisas e ficou ferido em Machico

Um homem foi ontem à noite transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, após sofrer um acidente de viação na Água de Pena, em Machico.

A vítima, que aparentava estar embriagada, perdeu o controlo do automóvel que conduzia e embateu numa parede, por volta das 20 horas. Com a violência do embate bateu com a cabeça no para-brisas do carro e sofreu um corte na cabeça. Queixava-se também de dores numa perna mas estava consciente.

O socorro ao sinistrado foi prestado pelos Bombeiros Municipais de Machico, que asseguraram o seu transporte para o Hospital Central do Funchal para receber tratamento.