Despiste, ontem à noite, mandou motociclista para o hospital

Acabou nas urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com suspeita de ter fracturado uma das pernas, o jovem motociclista que ontem, ao princípio da noite, despistou-se quando circulava no Caminho Pico do Funcho, freguesia de São Martinho, Funchal.

A vítima, o único ocupante da moto, por razões desconhecidas terá perdido o controlo do veículo duas rodas, acabando por derrapar. O pedido de socorro tocou no quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, por volta das 21h15, que prontamente enviou para o local uma ambulância de socorro e três elementos. Depois de prestados os primeiros-socorros ao jovem acidentado, com idade na casa dos 20 anos, o mesmo foi transportado de imediato para o Hospital Central do Funchal.