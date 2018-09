Despiste leva condutor ao hospital

Um homem foi hospitalizado esta madrugada na sequência de um despiste na estrada de acesso ao Calvário, no Estreito de Câmara de Lobos. A vítima, com cerca de 50 anos terá perdido o controlo do carro onde seguia por razões para já desconhecidas e embateu numa parede, tendo ficado preso e inconsciente na viatura. Foi socorrido por volta da 0h30 pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos que o desencarceraram. A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) esteve no local, estabilizou-o e encaminhou-o para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça onde terá recebido cuidados médicos. No momento do transporte apresentava sinais de vida.

A Polícia de Segurança Pública também foi chamada, tendo registado a ocorrência.