Foi na Estrada Monumental, no Funchal, que se deu um despiste, ao início desta manhã, provocando um ferido.

Este acidente aconteceu por volta das 6h50 e terá envolvido um motociclo.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local para socorrer um homem de 25 anos, que apresentava suspeita de fractura do pulso.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.