Uma viatura ligeira despistou-se esta manhã na via rápida, por volta das 6 da manhã, no sentido Funchal-Santa Cruz. Deste acidente resultou um ferido do sexo masculino, que foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Os ferimentos da vítima são desconhecidos. Sabe-se apenas que foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.