Despiste e doença súbita com desfechos diferentes

Um ferido é o resultado de um despiste esta manhã no Caminho do Terço, em Santa Maria Maior, no Funchal. O alerta foi dado pelas 9h24 e neste momento os Bombeiros Voluntários Madeirenses ainda estão no local, devendo a vítima ser encaminhada para os cuidados médicos no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Também pelas 8h05 a mesma corporação foi chamada através do 112 para socorrer um homem em casa, no Caminho dos Saltos, no Imaculado Coração de Maria. No entanto, quando lá chegou já nada havia a fazer. O homem de 64 anos estava sem sinais de vida. A EMIR também esteve no local, tendo decretado o óbito.