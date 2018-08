Dois homens ficaram hoje feridos, na sequência de um despiste de moto 4 na zona da Portela, no Porto Santo. As vítimas foram socorridas no local pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), que foi também chamada a intervir.

Ambos foram transportados para o Centro de Saúde da Ilha Dourada, onde ficaram em observação.