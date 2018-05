Um homem de 34 anos foi esta manhã transportado ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência de um despiste de mota. O acidente ocorreu por volta das 8h30, na Estrada da Liberdade, no Funchal.

O motociclista queixava-se de dores no corpo e apresentava algumas escoriações, tendo, por esse motivo, sido assistido no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.