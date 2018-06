Um rapaz de 27 anos ficou ferido, ontem à noite, por volta das 21 horas, depois de se ter despistado de mota no Caminho do Esmeraldo, junto ao cemitério de São Martinho. A vítima queixava-se de dores num tornozelo e foi assistida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal que a transportaram, de seguida, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.