Despiste de mota faz um ferido grave em Santana

Um turista húngaro ficou ferido com alguma gravidade, na sequência de um despiste de mota ocorrido esta tarde na saída do túnel do Pinheiro, na Viaexpresso de Santana.

O estrangeiro perdeu o controlo da mota quando seguia no sentido Santana-São Jorge e caiu ao solo, por volta das 14 horas.

Uma vez que apresentava suspeita de traumatismo craniano foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Santana que o transportaram para o Centro de Saúde de Santana e depois para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e controlou o trânsito que ficou bastante congestionado.