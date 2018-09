O despiste de uma mota, no Caminho da Terra Chã, em Santo António, provocou ferimentos em duas pessoas.

O acidente aconteceu por volta das 14 horas. Os Bombeiros Sapadores do Funchal socorreram um jovem de 21 anos, com escoriações e suspeita de fractura da rótula. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses auxiliaram um homem de 36 anos, com diversas escoriações.

As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.