Um turista que se encontrava de bicicleta, na Meia Serra, sofreu um despiste, tendo chegado a perder a consciência.

O senhor acabou por cair do veículo, tendo embatido com a cabeça no chão, por volta das 12h30, nas imediações da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos. Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz foram accionados para o local, tendo encontrado a vítima já consciente.

O homem queixava-se de fortes dores na zona do tórax.

Foi transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.