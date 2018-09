Desaparecido desde ontem na Madeira

José Pedro Cristo, residente na Cova do Arco, no Arco da Calheta, está desaparecido desde ontem quando saiu do trabalho para almoçar, por volta das 14 horas. O homem de 25 anos nunca mais foi visto desde então e a companheira diz que está “angustiada”.

“Ele saiu para trabalhar e só trabalhou meio-dia. Não voltou mais para o trabalho nem para casa. Ele antes de ir para o trabalho deu-me um beijo, como sempre, e disse que vinha a casa almoçar”, adiantou Paula Pereira, companheira do desaparecido, em declarações ao DIÁRIO.

Desde então, José Pedro Cristo está com o telemóvel desligado e por esse mesmo motivo encontra-se incontactável. A PSP já tomou conhecimento do sucedido, de acordo com Paula Pereira.