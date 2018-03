Derrocadas e inundações em Câmara de Lobos

O concelho de Câmara de Lobos também foi afectado pelo mau tempo desta madrugada, com a chuva a provocar inundações num dos apartamentos do Serrado do Mar, na freguesia de Câmara de Lobos, e também na baixa citadina, junto ao supermercado Pingo Doce e na zona logo abaixo, no Largo do Poço. Os Bombeiros Voluntários foram chamados a intervir pelas 5h30.

Além destes estragos provocados pela chuva, há a registar uma quebrada na Estrada da Fajã das Galinhas, na Freguesia de Câmara de Lobos, que tornou a estrada intransitável, assim como a queda de pedras na Fajã das Galinhas, no Estreito de Câmara de Lobos, que fechou o sítio. As pessoas temem que mais derrocadas possam acontecer, dada a grande quantidade de chuva.

A Câmara já está a par destas duas ocorrências.