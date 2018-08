Pelo menos duas viaturas foram atingidas por uma derrocada ocorrida ao início da tarde de hoje, junto ao túnel da marina do Lugar de Baixo. Os carros estavam estacionados quando caíram as pedras e terra e sofreram danos materiais consideráveis. Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram chamados ao local mas, felizmente, não encontraram feridos.

O trânsito foi desviado para a Estrada Regional.