Cruz Vermelha socorre estrangeiro que caiu no acesso à Doca do Cavacas

Um homem de nacionalidade estrangeira sofreu uma queda, ao final da tarde de ontem, no acesso à Doca do Cavacas, e foi transportado ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O turista apresentava um corte no sobrolho e foi primeiramente socorrido por nadadores-salvadores que se encontravam no complexo. A vítima tinha 75 anos.

De seguida, foi assistido por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa que asseguraram o seu transporte para o hospital, onde recebeu tratamento.