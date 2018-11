Uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) socorreu, há pouco, no centro comercial Anadia Shopping, uma mulher que se sentiu mal no interior do supermercado.

Quatro elementos estiveram no local com uma ambulância, tendo prestado os primeiros socorros e imobilizado a vítima.

A senhora está a ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para ser alvo de avaliação médica.