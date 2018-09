Uma criança ficou, ao final desta manhã, ferida quando participava numa prova de BTT, realizada no Parque Ecológico do Funchal.

O jovem de 12 anos ter-se-á despistado no decurso da prova de ciclismo de montanha, acabando por sofrer mazela de alguma gravidade num dos membros superiores. Com suspeita de fractura do pulso, a criança foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal. Depois de assistida no local, foi transportada ao serviço de urgência pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça.