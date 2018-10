Corveta acompanha embarcação que estava na rota da ‘Leslie’ perto do Porto Santo

A corveta João Roby, que se dirigia para a Madeira como medida preventiva devido à tempestade ‘Leslie’, está a acompanhar uma embarcação de pesca, que se encontrava na rota da tempestade.

Tal como explicou o Capitão do Porto do Funchal, a embarcação estava a cerca de 120 milhas do Porto Santo que, segundo as previsões, signficava que seria ‘apanhada’ pela ‘Leslie’.

Paulo Jorge da Silva Ribeiro afirma que a corveta, que já navegava entre o Porto Santo e a Madeira, voltou para trás e está a acompanhar a embarcação que traz a bordo 10 tripulantes. Apesar da ondulação forte, não há registo de problemas a bordo.