Corpo encontrado pela polícia no Funchal

As entidades policiais encontraram, hoje, na zona dos Viveiros, freguesia do Imaculado Coração de Maria, um corpo do sexo masculino, esquartejado.

Segundo apurámos junto de fonte policial o corpo encontrava-se emparedado e foi o forte odor que se registou no local que chamou à atenção dos vizinhos.

Tudo indica que se tratou de um homicídio que envolveu dois indigentes e foi provocado por arma branca. O homem encontrado morto estaria desaparecido há 23 adias e teria cerca de 40 anos de idade.

A Polícia Judiciária já identificou o principal suspeito, tendo-o detido. Uma equipa forense está no local a executar perícias.

Este é o primeiro homicídio registado na Região este ano.