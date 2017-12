Condutor agride outro com chave de fendas à saída da via rápida

Um homem de 31 anos foi agredido ao início da tarde de hoje, pouco depois das 13 horas, à saída da via rápida, na zona da Luso-brasileira, no Funchal.

Segundo o DIÁRIO apurou, a vítima foi atacada por outro condutor, após uma desavença alegadamente motivada por questões de trânsito.

Ao que tudo indica, o agressor parou a viatura nesta estrada e retirou do carro uma chave de fendas, provocando um golpe na testa do outro condutor que também seguia naquela via.

O socorro à vítima foi prestado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que a transportaram para o Hospital Central do Funchal.

Também uma mulher, de 54 anos, que seguia da mesma viatura da vítima foi transportada para o Serviço de Urgência do hospital por elementos desta mesma corporação por se encontrar bastante nervosa com o sucedido.