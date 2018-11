Um jovem motociclista ficou ferido, esta tarde, após um choque com um carro, no Caminho da Achada, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local, por volta das 14h10. A vítima, de 17 anos, apresentava uma fractura exposta na mão e suspeita de fractura da clavícula.

Depois de ter sido imobilizado, o motociclista foi transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.