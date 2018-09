Duas viaturas ligeiras colidiram esta manhã na Ponte de Pau, no Imaculado Coração de Maria, no Funchal. Deste sinistro resultou apenas danos materiais, tendo ambas as condutoras saído ilesas do acidente. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para o sucedido e deslocaram-se ao local mas o serviço acabou por ser anulado dada a inexistência de feridos.