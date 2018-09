Uma mulher foi esta tarde transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras, ocorrida na via rápida, na saída para a Pena. Os ferimentos da vítima são desconhecidos. Sabe-se apenas que foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.