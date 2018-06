Duas viaturas ligeiras colidiram esta manhã na via rápida, na zona do Pico dos Barcelos, no sentido Funchal-Câmara de Lobos. Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram informados que existia uma mulher ferida no local e foram socorrê-la. Contudo, quando chegaram ao local do acidente a vítima recusou ser transportada para o Hospital Central do Funchal.

As viaturas envolvidas sofreram danos materiais consideráveis.