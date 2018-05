Colisão na Via do Infante entre betoneira e autocarro faz pelo menos quatro feridos graves

Um acidente na Via do Infante, em Loulé (Algarve), envolvendo um autocarro de passageiros e uma betoneira, provocou 15 feridos, quatro em estado grave, e obrigou ao corte da via no sentido Loulé-Faro, informou a Proteção Civil.

De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta para a colisão foi dado pelas 07:54 e, cerca das 08:45, duas vítimas estavam encarceradas no interior do autocarro, que transportava 15 pessoas.

A colisão na Via do Infante (A22) ocorreu antes do Túnel do Areeiro, no concelho de Loulé, distrito de Faro. Pelas 09:30 estavam no local do acidente 78 operacionais apoiados por 32 veículos.

Os meios de socorro envolvem elementos dos bombeiros de Loulé, Albufeira, Olhão, São Brás de Arportel e São Bartolomeu de Messines, dos voluntários (Cruz Lusa) e sapadores de Faro, da EuroScut, GNR, INEM e Cruz Vermelha Portuguesa.