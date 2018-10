Colisão entre automóvel e camião faz um ferido em Câmara de Lobos

Uma colisão lateral entre um automóvel ligeiro e um camião provocou ferimentos numa jovem de 18 anos.

O acidente ocorreu por volta das 17 horas desta tarde, na Estrada Nova do Pedregal, em Câmara de Lobos. Ao que foi possível apurar, o carro terá colidido com a lateral do camião quando ambos descreviam uma curva.

A rapariga saiu da viatura pelos próprios meios, foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e encaminhada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A viatura apresentava danos consideráveis.