Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram hoje chamados a socorrer cinco pessoas vítimas que quedas no Funchal, três das quais na via pública. Às 10h20 foram acudir uma turista que caiu na Rua do Castanheiro, às 10h45 saíram para a Rua Pedro José Ornelas para socorrer um homem vítima de queda e às 11 horas foram à Rua das Maravilhas assistir mais uma mulher que caiu. Todas as vítimas foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.