Chuva provoca queda de pedras e galhos na Camacha

A chuva forte que caiu nos últimos dias provocou queda de galhos e pedras nas zonas altas.

Na estrada que liga a Camacha ao Santo da Serra, no sítio do Ribeiro Serrão, ocorreram várias derrocadas que condicionaram a via, tendo o vento causado também a queda de alguns galhos, o que obrigou a uma atenção redobrada por parte dos condutores que circulavam naquele troço.

Felizmente, não houve registo de feridos nem danos materiais, nesta estrada que na tarde de ontem esteve encerrada ao trânsito devido a uma derrocada de dimensão significativa que provocou a queda de uma árvore de grande porte.

Derivado a esta situação, os condutores tiveram de procurar outra alternativa, seguindo pela estrada do Ribeiro Serrão de cima enquanto os Bombeiros Municipais de Santa Cruz procederam à limpeza da via.

Refira-se que esta é uma estrada propícia à queda de pedras e terra. Em Março deste ano este troço esteve também encerrado devido a um deslizamento de terra, rocha e árvores que destruiu um terreno agrícola e chegou mesmo a matar alguns animais que estavam numa fazenda.