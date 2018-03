A chuva que caiu com bastante intensidade provocou inundações em três casas, situadas no Monte, na Fundoa e no Caminho dos Saltos, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido chamados a intervir.

A mesma corporação de bombeiros foi também sinalizar três derrocadas que obstruíram a estrada dos Marmeleiros, o Caminho do Pinheirinho e a estrada de São João Latrão e procedeu ao corte de cinco árvores que caíram nos Marmeleiros, Caminho dos Pretos, Choupana, Caminho do Pinheirinho e no Lazareto.