Um homem de 27 anos foi esta manhã transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência de um acidente de viação, no Funchal. A mota que conduzia colidiu com um carro no Chão da Loba, tendo a vítima caído ao solo, sofrendo escoriações no corpo.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local com uma ambulância para prestar socorro ao motociclista, transportando-o de seguida para o hospital.