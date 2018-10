Choque faz dois feridos na via rápida

Um acidente de viação, envolvendo duas viaturas ligeiras, provocou esta manhã, às 9h35, dois feridos na via rápida. O choque aconteceu no sentido Santa Cruz-Funchal, logo depois da ponte do Porto Novo.

O alerta foi dado aos Bombeiros Municipais de Santa Cruz, que se deslocaram ao local com duas ambulâncias para socorrer os sinistrados que apesar dos ferimentos estavam conscientes e orientados.

Tanto o homem de 83 anos como a mulher de 55 queixavam-se de dores na cervical e após receberem os primeiros curativos foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.