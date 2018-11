Choque entre motociclo e ligeiro faz um ferido em Câmara de Lobos

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram chamados a socorrer um homem de 30 anos de idade que ficou ferido na sequência de uma colisão entre um motociclo e um automóvel ligeiro. O acidente deu-se, por volta das 07h35, na Estrada João Gonçalves Zarco, junto ao restaurante ‘O Lagar’.

O homem queixava-se de dores no pulso, havendo suspeita de fractura, tendo sido encaminhado para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.