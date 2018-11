Um acidente de viação na via rápida, na saída para os Viveiros, no sentido Câmara de Lobos-Funchal, provocou esta tarde dois feridos aparentemente ligeiros. O sinistro, que envolveu duas viaturas, mobilizou para o local uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, que socorreu ambas as vítimas, um homem e uma mulher que se queixavam de dores no tórax.

Ambos foram transportados de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.