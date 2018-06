Choque em cadeia no Funchal resulta em cinco feridos encaminhados para o hospital

Um choque em cadeia entre três viaturas deixou esta tarde sequelas em três condutores e dois passageiros. O acidente ocorreu no Caminho da Fé, na cidade do Funchal, mais precisamente na rua que passa por detrás da Escola Básica e Secundária João Gonçalves Zarco, nos Barreiros.

O condutor mais ‘mal tratado’ foi o do veículo que seguia a meio, tendo ficado encarcerado no seu próprio automóvel. O automobilista que seguia à frente queixava-se de um membro inferior, neste caso numa perna, ao passo que a condutora do carro atrás deitou-se no próprio chão com fortes queixas na zona torácica, motivadas pelo dispositivo de airbag.

Para o local foram accionadas três ambulâncias da corporação de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que transportaram quatro feridos, e uma outra dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que levou o quinto ferido para o Hospital Central do Funchal. Quanto à Corporação de Bombeiros Sapadores foram destacados nove elementos para este acidente, cinco deles para desencarcerar o passageiro do carro que seguia a meio.